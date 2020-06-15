أقدمت مساء اليوم عائلات تقمن بالبنايات الهشة او المشهورة بـ بازارات الموت وسط مدينة البليدة القديمة ، على نصب خيم بساحة الحرية بباب السبت ،بقلب المدينة ، و الإقرار بمباشرة اعتصام مفتوح الاعتصام ،ايضا بساحة التوت ، إلى غاية الاستجابة لمطلبهم بمقابلة الوالي و ترحيلهم .



و كشفت عائلات متضررة لـ " الخبر " ، أنهن لن يعدن الى تلك البنايات المهددة بالانهيار ، إلى غاية تحقيق مطلبهن ، و ضمان لهن مساكن تحميهن من خطر الانهيارات ، خاصة و أنه تم تسجيل حالة وفاة العام الماضي تحت الردم ، و إصابة أكثر من عائلة بجروح ، جراء الانهيارات المتكررة ، ناهيك عن تضرر المباني ، منذ زلزال بومرداس في العام 2003 ، و تصنيف عدد من البنايات تحت خانة الخطر و المنع من السكن ، ثم أنهن علمن بأن اللقاء الأخير الذي جرى بين الوالي و رئيس البلدية مطلع الأسبوع ، لم يأت بأي جديد ، بل بالعكس ، يعني استمرار أزمتهن ، في وقت أقدم أبناء لهن على الهجرة السرية " الحرقة " ، ليأسهم من توزيع السكنات الجاهزة و ترحيلهم إليها ،و أصيب جراءها الكثير بانهيارات عصبية ، ثم أن الأزمة الصحية الجارية لانتشار جائحة كوفيد 19 ،و فرض الحجر الصحي المنزلي الشامل و الجزئي بالولاية ، أثرت بشكل كبير على معنويات الجميع بمن فيهم الأطفال .

وفي حدود الساعة التاسعة ليلا تدخلت قوات مكافحة الشغب ، و فرقت العائلات المعتصمة وسط الخيم، مما أثار ردة فعل المعتصمين ، و الذين دخلوا في اشتباك متبادل ، انتهى بعودة الهدوء الى وسط المدينة .