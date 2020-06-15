قالت خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ، أنّ وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية تاملوكة جنوبي الولاية ، قد تدخلت مقتبل هذه الليلة، في حدود الساعة 19 و50دقيقة، لأجل إسعاف ونقل طفل "عبدو.غضبان "09 سنوات ، بعدما سقطت عليه قطعة من قناة إسمنتية لتصريف المياه ، وهو داخل حفرة ، ضاحية المحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة تاملوكة.



وأوضحت المصالح نفسها، بأنّ الضحية لدى معاينته من الطبيب داخل المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لذات البلدة ، تبيّن أنّه متوفّى متأثذرا بالإصابة البليغة التي تعرّض لها في الحادث المميت.