ڨالمة: هلاك طفل سقطت عليه قطعة قناة اسمنتية

مجتمع
15 يونيو 2020 () - إ.غمري
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  قالت خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ، أنّ وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية تاملوكة جنوبي الولاية ، قد تدخلت مقتبل هذه الليلة، في حدود الساعة 19 و50دقيقة، لأجل إسعاف ونقل طفل "عبدو.غضبان "09 سنوات ، بعدما سقطت عليه قطعة من قناة إسمنتية لتصريف المياه ، وهو داخل حفرة ، ضاحية المحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة تاملوكة.

وأوضحت المصالح نفسها، بأنّ الضحية لدى معاينته من الطبيب داخل المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لذات البلدة ، تبيّن أنّه متوفّى متأثذرا بالإصابة البليغة التي تعرّض لها في الحادث المميت.

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