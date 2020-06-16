تحاول الكثيرات اقتناء مستحضرات كريم الأساس المناسب تماما لنوعية البشرة وذلك من خلال قراءة الكتابة الموجودة على العلبة، لكن توجد بعض العبارات التي يتم تجاهلها لأنها تبدو غير مفهومة. والمصطلحات الشائعة التي توجد على علب كريم الأساس لديها نوعيات على حساب أي بشرة فمثلا هناك:

Dewy:

نوعية مناسبة لصاحبات البشرة الجافة حيث تكسب البشرة إضاءة جذابة بفضل الترطيب العميق.

Matte:

يناسب البشرة الدهنية والعادية، يساهم في تغطية الشوائب والعيوب دون أي لمعان، لكن يجب ترطيب البشرة بشكل جيد قبل تطبيقه.

Tinted Moisturizers:

كريم أساس بخصائص تناسب البشرة الجافة التي تحتاج إلى الكثير من التغطية، كما يساهم في إكساب البشرة بعض الإشراق والحيوية.

Mousse:

كريم بتركيبة فريدة تجمع بين البودرة والكريم يتماشى مع البشرة المختلطة أو الدهنية، يساعد على تغطية البشرة لتكون شبه ماتية وخالية من اللمعان.

Oil Free:

يأتي بتركيبة تمتص الإفرازات الدهنية وهو مناسب لصاحبات البشرة الدهنية.

Shimmer:

يوفر الإضاءة لصاحبات البشرة الداكنة وهو مناسب للإطلالات المسائية.

Sheer:

يأتي بتركيبة شفافة وخفيفة وهو مناسب لصاحبات البشرة العادية أو الجافة، يمكن مده بشكل سلسل للتخفيف من عدم توحد اللون دون أي تكتلات أو تشققات. هذا الكريم لا يعمل على تغطية العيوب بشكل تام لكنه يفيد في التخفيف من التجاعيد للبشرة المتقدمة في السن.

Light Coverage:

كريم أساس بتركيبة خفيفة على البشرة وتوفر تغطية بطبقة خفيفة توحي بالإطلالة الطبيعية.

Full Coverage:

كريم أساس بتركيبة كثيفة تعمل على إخفاء جميع عيوب البشرة خاصة إذا وجدت عبارة Corrective أو Paramedical.

و يمكن إيجاد عبارات أخرى بديلة لهذه الكلمات، وفي هذه الحالة يمكنك الاطلاع على الشرح أسفل العلبة لتحصلي على المعلومات المناسبة