نظم أصحاب عربات نقل المسافرين، أصحاب الحافلات وسائقو سيارات الأجرة، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مبنى الولاية تيزي وزو للمطالبة بالتكفل بانشغالاتهم لضمان استئناف نشاطهم في ظروف مواتية بعد 3 أشهر من التوقف عن العمل بسبب تفشي وباء كورونا فيروس.

وحسب المحتجين، السلطات مطالبة بالتكفل بالمشاكل المترتبة عن توقف نشاطهم لمدة ثلاثة أشهر رافضين مبلغ 10 ألاف دينار المحددة من رئيس الجمهورية لفائدة التجار والحرفيين والناقلين معتبرين ذات المبلغ غير كاف مطالبين رفع من قيمة ذات المبلغ .

وحسب المصدر نفسه، السلطات مطالبة أيضا بالتكفل بمخلفات توقفهم عن العمل منها الضرائب، الإشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير أجراء والموافقة على رفع تسعيرة النقل عقب رفع سعر الوقود.