توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري أن يكون المحصول الفلاحي وفيرا هذا الموسم ببلوغه نحو 56 مليون قنطارا نظرا لعدة مؤشرات، "على رأسها كميات الأمطار التي جاءت في وقتها، لاسيما خلال شهري مارس وأفريل وهو ما يقلص من فاتورة الواردات في هذا المجال".

وأضاف شريف عماري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن حملة الحصاد والدرس التي انطلقت في 12 أفريل المنصرم في الجنوب ومنذ 4 أيام في الشمال "تشهد تزايدا في الإنتاج وتحسنا في التأطير التقني وعوامل أخرى تساعد في الإنتاج والإنتاجية، على غرار اللجنة الوطنية لمتابعة الحملة وما يرافقها من بنوك ووكالات التأمين، ديوان الحبوب، معاهد النبتات وغيرها".

وفي مجال التخزين، كشف الوزير عن استلام تسعة مخازن بطاقة استيعابية تصل إلى 5،3 مليون قنطار وهو "ما يعطي أريحية في جانب التخزين الاستراتيجي" .

وثمن شريف عماري قرار منع استيراد بعض المواد الغذائية واعتبره بمثابة الحافز الذي يشجع الفلاح الجزائري ويسمح بدفع الصناعة التحولية وترقية الصادرات.

وبخصوص أسواق الماشية ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، قال الوزير إن عملية الرفع الجحر التدريجي عن هذه الأسواق مستمرة ومرفوقة بمراقبة ميدانية، موجها نداءه للموالين "للتحلي بروح المسؤولية والتقيد بالنصائح الطبية من أجل تأمين وسلامة هذه الفضاءات".