أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم الثلاثاء، آخر حصيلة للجائحة في الجزائر.

وحسب المسؤول فقد تم تسجيل 116 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 11147 حالة.

كما تم تسجيل 11 وفاة جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 788 حالة وفاة، حيث يلاحظ تجاوز عدد الوفيات اليومية حاجز اعشر وفيات لأول مرة منذ مدة طويلة.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر اواخر شهر فيفري الماضي إلى 788 وفاة.

فيما يخض حالات الشفاء فقد بلغت 7842 بعد تسجيل 107 حالة تعافي جديدة، كما ارتفع عدد المرضى في العناية المركزة إلى 42 حالة.