أثار خبر إصابة طفل يبلغ من العمر32 شهرا يقطن بمدينة عين التوتة 35 كلم جنوب ولاية باتنة بمرض "كاواساكي" الهلع وسط سكان هذه المدينة وحتى في أوساط بعض مدن الولاية.

وعلى الرغم من أن المرض يعتبر مرض متواجد منذ سنوات وتسجل حالات نادرة منه فقط وهو مرض غير معدي إلا أن حالة من التخوف سيطرت على بعض الآباء، وفي تفسير للمرض قال الطبيب المختص والجراح في طب الأطفال "فريد محمدي" لـ"الخبر" أن المرض يصيب شرايين القلب والعيون وتتشكل بقع جلدية على جسد الطفل كما ترتفع حرارة المريض بشكل غير عادي وهو يعتبر من الأمراض المزمنة ودواءه متوفر، وفيما يتعلق بالأعمار السنية فأكد أن المصابون تتراوح أعمارهم بين عام وثمانية أعوام على أن يتخذ إجراء إبعاده وعزله لحمايته من أية عدوى بفيروس كورونا التي قد تسبب له مضاعفات.

وفي تصريح لـ"الخبر" قال مدير الصحة "عبد الفريد عبد السلام" أنه عقد اجتماعا مع مدير المستشفى الجامعي بباتنة وعدد من الأطباء المختصين للتكفل بشكل جيد بالمصاب.