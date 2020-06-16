بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 11147 حالة مؤكدة، منها 116 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء.

وسجلت ولايات سطيف (17)، البليدة (15) والجزائر العاصمة (14) أكبر حالات الإصابة الجديدة.

إجماليا تبقى البليدة (1403) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1235) ثم سطيف (788).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1403 (+15)

الجزائر: 1235 (+14)

سطيف: 788 (+17)

وهران: 689 (+5)

قسنطينة 507 (+3)

عين الدفلى: 414 (+1)

تيبازة: 374 (+3)

ورقلة: 322 (+3)

بجاية: 321 (+2)

تلمسان: 308 (+3)

المدية: 256 (+3)

برج بوعريريج: 236 (+0)

أم البواقي: 216 (+1)

تيارت: 214 (+2)

عنابة: 210 (+3)

باتنة: 196 (+1)

الجلفة: 196 (+2)

المسيلة: 192 (+1)

تيزي وزو: 186 (+1)

بشار: 172 (+1)

خنشلة: 172 (+2)

معـسكر: 168 (+0)

سكيكدة: 161 (+2)

بسكرة: 155 (+2)

الأغواط: 153 (+3)

بومرداس: 151 (+0)

أدرار: 146 (+0)

الوادي: 130 (+3)

البويرة: 127 (+2)

عين تموشنت: 122 (+0)

غرداية: 114 (+0)

مستغانم: 107 (+4)

تبسة: 106 (+2)

سيدي بلعباس: 102 (+0)

تيسمسيلت: 94 (+0)

ميلة: 92 (+3)

سوق أهراس: 92 (+2)

جيجل: 83 (+2)

الشلف: 73 (+0)

قالمة: 70 (+2)

نعامة: 69 (+1)

غليزان: 60 (+0)

البيض: 58 (+1)

الطارف: 45 (+2)

تمنراست: 19 (+1)

سعيدة: 18 (+0)

تندوف: 14 (+0)

إليزي: 11 (+1)