أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تحديد هوية السائق المتسبب في حادث مرور على الطريق السريع بين الجزائر وزرالدة.

وحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لتطبيق "طريقي" التابع لذات المصالح في الفايسبوك، فإنه تم تحديد هوية المتسبب في حادث المرور بالطريق السريع الجنوبي على مستوى منطقة الرياح الكبرى اتجاه زرالدة، بعد تداول شريط فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف نفس المصدر أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا حول الحادث، مطمئنة أن صاحب سيارة "ألطو" في حالة جيّدة.