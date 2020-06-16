اعتبر الدكتور محمد بقاط بركاني، عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، اليوم الثلاثاء أن إلغاء الموسم الكروي الحالي بالجزائر يعتبر "أفضل قرار".

وصرح الدكتور بقاط بركاني، الذي يترأس كذلك المجلس الوطني لعمادة الأطباء المختصين في الأمراض التنفسية: "لقد تم رفع جزئي لتدابير الحجر الصحي، لكن لم يتم الترخيص لعقد التجمعات. لهذا أظن أنه من الأفضل إلغاء الموسم الرياضي، حفاظا على صحة الجميع. الوضعية الصحية للبلاد مستقرة لكن غير متحكم فيها تماما بعد".

وأفادت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنها سلمت لوزارة الشباب و الرياضة، أمس الاثنين، مشروع بروتوكول يتضمن الإجراءات التي تقترحها الهيئة الكروية الوطنية تحسبا لاستئناف المنافسة.

وقال الدكتور بقاط بركاني: "أنا على يقين بأن هذا البروتوكول الصحي لن يتم احترامه من طرف الأندية. والدليل أن اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا قررت إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، لكن في الواقع الكثير لا يحترمون هذا الإجراء الاحترازي".

وتابع: "يجب عدم تعقيد الوضعية بعودة المنافسة الرياضية. كرة القدم هي رياضة فيها الكثير من التلاحم، حيث يبقى الخطر قائما: على مقاعد البدلاء، داخل غرف تغيير الملابس وفي المنشآت الرياضية بصفة عامة. وبالتالي أناشد تأجيل أو إلغاء الموسم كلية، هذا هو أحسن قرار يمكننا اتخاذه حاليا".