أعلنت سلسلة فنادق هيلتون وورلد وايد هولدينجز يوم الثلاثاء إنها ستخفض قوتها العاملة الأساسية بحوالي 22 في المئة، أو 2100 وظيفة، بسبب أزمة فيروس كورونا التي ألحقت ضررا شديدا بقطاع السفر العالمي.



وقررت الشركة أيضا تمديد إجازات غير مدفوعة الأجر وخفض ساعات العمل وتخفيضات الرواتب للعاملين الأساسيين لما يصل إلى ثلاثة أشهر إضافية.



وقال الرئيس التنفيذي كريستوفر ناسيتا في بيان ”لم يحدث قط في تاريخ هيلتون على مدار 101 عام أن واجهت صناعتنا أزمة عالمية تسببت في تعطل شبه تام للسفر.“