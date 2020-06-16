أعلنت الوزارة الأولى اليوم الثلاثاء، عن تدابير تكميلية خاصة بالمرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف الانشطة.

وحملت التدابير التكميلية بعض التعديلات البسيطة عن التعليمة التي تم نشرها يوم السبت الماضي، منها تحديد مدة تمديد الحجر الجزئي على 29 ولاية لمدة 15 يوما، بعدما لم يتم ذكر ذلك في التعليمة.

كما تم الإشارة إلى أنه سيتثنى من قرار رفع وضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، بعدما لم يتم تحديد سن الأطفال في التعليمة.

فيما يتعلق باستئناف نشاطات النقل الحضري فقد تم تخفيف بعض الإجراءات منها إلغاء إقرار ممسحات للأحذية، وتزويد الـمقاعد بأغلفة بلاستيكية، كما تم تعويض إجراء تحديد عدد المسافرين حسب مقاعد الجلوس دون سواها بإجراء تحديد عدد المسافرين بنسبة 50% من قدرة استيعاب كل وسيلة النقل، فيما تم الإبقاء على باقي الإجراءات وهي منع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواقي منعا باتا والتطهير الـمنتظم للمقاعد وإقرار فتح النوافذ وغيرها من أنظمة التهوية الطبيعية ووضع مواد مطهرة على متن الحافلات، وكذا إخضاع وسيلة النقل يوميا لعملية التنظيف والتطهير وتنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى الـمحطات ومواقف الحافلات، وإقرار الصعود إلى وسيلة النقل والنزول منها عبر أبواب مختلفة. وبالنسبة للحافلات وحيدة الأبواب، يتعين تسيير تدفق الركاب على نحو يجنب تقاطع الزبائن.

فيما يخص استئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، فقد تم إلغاء إجراء تزويد المقاعد بأغلفة بلاستيكية، مع تعديل إجراء تحديد عدد الزبائن بواحد على الأكثر، ماعدا في حالة الشخص المرفوق بشخص آخر بتحديد عدد الزبائن باثنين على الأكثر، فيما تم إبقاء باقي الإجراءات الأخرى وهي إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون وفتح النوافذ خلال المشوار ووضع مادة مطهرة على متن السيارة وأن يمتطي الزبون الـمقعد الخلفي لسيارة الأجرة مع إخضاع سيارة الأجرة لعملية تنظيف وتطهير بشكل منتظم وكذا التنظيف الـمنتظم للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة.