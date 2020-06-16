غادر، اليوم الثلاثاء، 199 شخصا مركب حمام الشلالة المعدني ببلدية حمام دباغ بڨالمة ، أين كانوا يقضون فترة حجر صحي احترازي لمدة 14 يوما ، بعدما تمّ إجلاؤهم من دولة تونس الشقيقة ، مطلع يونيو الجاري ، ووضعوا تحت الحجر في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا .



وقد حضر مراسيم توديع المجموعة التي رُفع عنها الحجر، المتكونة من 199 شخصا ينحدرون من 36 ولاية وطنية ، ويتشكلون من مختلف الفئات العمرية ، وضمنهم مرضى وطلبة دكتوراه ، حضرمراسيم توديعهم بمركب الشلالة ، والي قالمة السيد كمال عبلة ومختلف السلطات المدنية والعسكرية وسلطات دائرة وبلدية حمام دباغ، بالإضافة إلى اللجنة المشرفة على العملية ، بين مصالح الصحة والسياحة والحماية المدنية والغابات .



وخرج الرعايا الجزائريين الذين تمّ إجلاؤهم من تونس الشقيقة، مطلع يونيو الجاري ، ووُضعوا تحت الحجر الصحي ، خرجوا دون مكروه يُذكر،حسب المسئولين المعنيين .وقد وجدوا الرعاية اللازمة حسب تصريحات بعضهم . وسخّرت سلطات ولاية ڨالمة لهم حافلات نقل ، لإيصالهم إلى ولايات إقامتهم الـ36 حسبما علمناه من بعض القائمين على العملية.