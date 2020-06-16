أطاحت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة ڨلعة بوصبع شمال شرقي ڨالمة ، بجماعة إجرامية مختصة في الاتجار والترويج للمؤثرات العقلية ، تتكون من 03 أشخاص يبلغون بين 27 سنة و28 سنة ، الذين كانوا قادمين من ولاية عنابة باتجاه ولاية قالمة على متن مركبة سياحية .



وأكدت الملازم الأول إيمان فرادسي من خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية ڨالمة ، أنّ العملية تدخل في إطار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الحضري . وقد تمّت بناء على الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها وجود مركبة سياحيةقادمة من ولاية عنابةنحو قالمة،على متنها كميةمعتبرةمن المؤثرات العقلية.



المشتبه فيهم الـ03المقيمون بقالمة، أُوقفواعلى مستوى الطريق الوطني رقم21 الرابط بين ولايتي قالمة وعنابة،من إقليم بلدية ڨلعة بوصبع، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة ، بعدما تمّ حجز1110 كبسولة من دواء بريغابالين من داخل السيارة التي كانوا على متنها ، التي حُجزت هي الأخرى .



وقد اقتيد الموقوفون إلى مصلحة الشرطة ، وفُتح معهم تحقيق في القضية ، وتكوين ملف قضائي صدهم عن فعل " حيازة ونقل وإخفاء وترويج مواد صيدلانية دون رخصة من المصالح المعتمدة باستعمال مركبة "، حيث تواصل تقديمهم ،مساء اليوم الثلاثاء ،أمام الجهات القضائية بڨالمة .



