أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أن دائرته الوزارية بصدد استكمال قاعدة بيانات رقمية تسمح بإحصاء الأراضي الزراعية عبر التراب الوطني وكذا العديد من التطبيقات الإلكترونية تسمح بتوفير معطيات حول الفلاحين والموالين والماشية في إطار برنامج رقمنة القطاع.

وفي مداخلاته أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، برئاسة رئيس اللجنة طارق تريدي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قال عماري أن "مشروع برنامج رقمنة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية متقدم وهذا بالاعتماد على القدرات الوطنية و الكفاءات الجزائرية في الداخل والخارج".

وأضاف الوزير أن قاعدة البيانات الرقمية الجاري الانتهاء من تزويدها بالمعلومات تحمل بيانات حول الأراضي الزراعية خصوصا بالمناطق الجنوبية وكذا نوعيتها وأصحابها ما يسمح باستغلال أنجع للثروات الوطنية سواء الأراضي الفلاحية أو الموارد المائية ما يسمح في النهاية بالوصول إلى "فلاحة ذكية".

كما ذكر عماري أنه جاري إنشاء العديد من التطبيقات الإلكترونية تسمح بتوفير معطيات حول الفلاحين والموالين و الماشية وهذا بالاعتماد على الشباب الجامعيين ما يسمح بتوفير إحصائيات أو معطيات أدق حول الماشية بكل أنواعها وأصحابها.