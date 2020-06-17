توفي مساء أمس الثلاثاء الصحفي الطيب يدروج عن عمر ناهز 70 سنة اثر مرض عضال، حسبما ما علم اليوم الاربعاء من أقاربه.

وقد شغل المرحوم الذي كان يلقب ب"الطيب الجمهوري"، منصب رئيس مكتب يومية "الجمهورية" الجهوية بالجزائر العاصمة و كان كاتبا لافتتاحيتها لسنوات.

وعرف الفقيد وهو أب لخمسة أبناء، بخصاله وتواضعه وجديته في العمل طوال مساره المهني الحافل، كما ساهم في كتابة تاريخ الثورة التحريرية من خلال مذكرات عدد من مجاهدي حرب التحرير.

وسيوارى جثمان الفقيد بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة المالحة بعين النعجة بالجزائر العاصمة.