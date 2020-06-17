استأنفت الخدمة التجارية للترامواي نشاطها اليوم الأربعاء في عدة ولايات عبر الوطن وهذا في ظل الاحترام الصارم للإجراءات الصحية المقررة، حسبما أفاد به بيان لمؤسسة مترو الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا للقرار الذي اتخذته السلطات العمومية المتعلق باستئناف نشاط النقل الحضري، يسرّ مؤسسة ميترو الجزائر أن تعلم زبائنها الكرام باستئناف الخدمة التجارية وهذا عقب سلسلة تجارب تقنية".

وأضاف ذات المصدر أن استئناف الخدمة التجارية تشمل ترامواي الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وسيدي بلعباس وسطيف و ورقلة ابتداء من اليوم 17 جوان 2020 وهذا في ظل الاحترام الصارم للإجراءات الصحية المقررة وحسب مواقيت الاستغلال المكيفة مع مواقيت الحجر المنزلي".

يذكر أن مدير الاستغلال بمؤسسة ميترو الجزائر علي عولمي كان قد أكد لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مؤسسة ميترو الجزائر كانت قد وضعت مؤخرا تحسبا لاستئناف نشاط النقل عدة اجراءات لضمان الأمن الصحي لمستعملي وعمال الترامواي ومترو الجزائر العاصمة والمصاعد الهوائية.