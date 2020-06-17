عقد ممثلو وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، لقاء مع جميع فئات المستخدمين العسكريين بما فيها المتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي لعجز غير منسوب للخدمة وكذا الجرحى والمعطوبين و بحضور أعضاء من المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي لتسوية ملفاتهم في إطار الحرص الدائم على التكفل بالانشغالات الطبية والاجتماعية.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن هذا اللقاء تناول جملة من الانشغالات والمطالب الطبية والاجتماعية وسبل معالجتها وكذا الحلول الممكنة لمختلف الحالات غير المدرجة ضمن مدونة الأمراض المهنية المنسوبة للخدمة، حيث عبر ممثلو هذه الفئات عن ارتياحهم لوتيرة سير عمليات دراسة وتسوية ملفاتهم حالة بحالة، فيما سيتم برمجة لقاءات أخرى تتناول أغلبية الانشغالات المُعبر عنها.

وفي هذا الصدد، تطمئن وزارة الدفاع الوطني المعنيين بالمعالجة العادلة والمنصفة لكافة الملفات، وتؤكد استعداد مصالحها ومكاتبها المختصة لاستقبال مختلف ملفاتهم وفقا للأطر والقوانين المعمول بها.