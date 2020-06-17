احتج، اليوم الأربعاء، ،أعوان الحماية المدنية بتيبازة أمام مقر المديرية الولائية للحماية المدنية تعبيرا عن رفضهم لقرار إنهاء مهام المدير الولائي للحماية المدنية بتيبازة المقدم سلاماني جمال، كما طالبوا بإلغاء القرار.

وتجمع عشرات الأعوان وبعض ضباط حماية المدنية يمثلون مختلف الوحدات أمام المدخل الرئيسي للمديرية الولائية للتعبير عن تضامنهم مع المدير الولائي المنهاة مهامه أمس.

وأوضح المحتجون أنهم تفاجئوا لقرار إنهاء مهام المدير الولائي رغم أنه حديث العهد بالمنصب رغم الكفاءة التي أبداها في التسيير ووصفوه بالرجل المناسب في المكان المناسب حيث تمكن حسبهم في ظرف وجيز من معالجة كل المشاكل المطروحة والتكفل بانشغالات العمال .

ورفع المحتجون لافتات "أتركوا الرجل المناسب في المكان المناسب" "القرار غير مفهوم وعكس مجريات الأحداث"، " اتركوه ينهي عمله فقد أنعش قطاع الحماية المدنية في أقل من سنة " ، " أعوان الحماية المدنية يريدون المقدم سلاماني جمال مديرا "

وواصل الغاضبون احتجاجهم تحت أعين مصالح الأمن قبل أن ينهوا وقفتهم بعد الاتفاق على العودة غدا للاحتجاج من جديد.