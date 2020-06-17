قررت محكمة بجاية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة النشطاء الثلاثة الموقوفين و المتواجدين في السجن وذلك بعد رفضهم المحاكمة عن طريق وسائل التحاور المرئي عن بعد، حيث طالبوا مقابلة القاضي وجها لوجه.

وحسب المحامي جمال بن يوب فإن القاضي رفض طلب المتهمين وأصر على تأجيل المحاكمة إلى تاريخ الفاتح من جويلية القادم مع الاستمرار في إبقائهم في السجن.

وحسب المحامي فإن المتهمين يصرون على محاكمتهم وفق قوانين الجمهورية في قصر العدالة وبحضور المواطنين، وأن يطلق سراحهم بسبب عدم شرعية سجنهم.

وبالموازاة مع انتظار المحاكمة، تجمع صباح اليوم العشرات من الحراكيين أمام قصر العدالة ببجاية مطالبين بإطلاق سراح النشطاء الثلاثة الموقوفين الأسبوع الماضي، يحدث ذلك بالتوازي مع قرار المحكمة ببرمجة محاكمتهم بتهم المساس بالوحدة الوطنية و التحريض على العنف والدعوة لتجمهر غير مسلح.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت النشطاء الثلاثة في أماكن متفرقة بمدينة بجاية الجمعة الماضية وبعد المسيرة التي أجهضتها مصالح الشرطة.