أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بإيداع الناشط فضيل بومالة الحبس المؤقت.

وتم تأجيل قضية الناشط السياسي والمعتقل السابق إلى يوم 21 جوان 2020، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وحسب نفس المصدر يتابع المعني بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح، إهانة هيئة نظامية ونشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

وكانت قوة أمنية قد اعتقلت بومالة من أمام بيته يوم الأحد الفارط، علما أن نفس المحكمة برأته شهر مارس الماضي بعد أن قضى 6 أشهر في السجن.