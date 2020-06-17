أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر واجهت وباء كوفيد-19 بحزم منذ الوهلة الأولى وتمكنت من تجاوز الظروف الصعبة بفضل تظافر الجهود الوطنية والابتكار لشبابها حتى أصبحت في اكتفاء ذاتي.

وقال الرئيس، في كلمة خلال القمة الصينية-الإفريقية الاستثنائية المخصصة للتضامن من أجل مكافحة جائحة فيروس كورنا المستجد، التي جرت عبر تقنية التواصل عن بعد، "لقد واجهت الجزائر هذا الوباء بحزم منذ الوهلة الأولى، فبالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات لتعزيز التدابير الوقائية، وكما يقال الأزمة تلد الهمة، فلقد تجاوز وطني الظروف الصعبة في البداية بتظافر الجهود الوطنية والابتكار لشبابنا، فأصبحنا اليوم في اكتفاء ذاتي فيما يخص وسائل الوقاية وإنتاج الأدوية ووسائل الفحص".

وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر من أوائل البلدان التي عبرت عن تضامنها الكامل مع الصين في تلك الظروف العصيبة"، مشيرا إلى أنها "شددت في الوقت ذاته على أن يكون تقييم المجتمع الدولي للوضع الناجم عن الوباء موضوعيا وبعيدا عن كل تسييس".

وبخصوص جهودها لمكافحة وباء كورونا، قال الرئيس تبون إن "بلادي بالتنسيق مع دول الجوار والدول الصديقة ومساعدتها بلورت خطة عمل تسمح بالتقليل من حدة أثار هذه الجائحة"، مضيفا أن "الجزائر ساهمت ماليا في صندوق تمويل جهود مكافحة الوباء الذي أنشأته الدول الإفريقية، كما عين الوزير الأسبق عبد الرحمان بن خالفة مبعوثا خاصا للاتحاد الإفريقي في إطار جهود هذا الأخير لمكافحة الوباء".