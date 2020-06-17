بدأت اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة محاكمة الرئيس المدير العام لشركة سوفاك لتركيب السيارات مراد عولمي، المتابع بتهم تتعلق بالفساد رفقة عدة مسؤولين سابقين منهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب.

وقد خصصت الفترة الصباحية من المحاكمة لمساءلة المتهم مراد عولمي المتابع في قضايا تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.

ولدى استجوابه من طرف هيئة المحكمة قال مراد عولمي أنه قام بتركيب 14 طرازا من سيارات لعلامات فولجسفاجن وسيات وأودي بالجزائر، غير أنه نفا تهم الفساد الموجهة له.

للإشارة وافقت هيئة المحكمة قبل انطلاق المحاكمة على ضم ملفين يتابع بموجبهما نفس المتهمين في ملف واحد بناء على طلب من هيئة الدفاع، وتتواصل هذه المحاكمة في الفترة المسائية بالاستماع إلى بقية المتهمين.