استدعت سلطة ضبط السمعي البصري، اليوم الأربعاء، مسؤولي قناة خاصة بعد تصريحات الدكتور فارس مسدور في حق رئيس لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور أحمد لعرابة.

وأكدت سلطة الضبط في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها "تلقت مراسلة من طرف رئيس اللجنة يكذب فيها مرة أخرى بما تم بثه في قناة 'بور تي في' في حصة خاصة يوم الثلاثاء 09 جوان 2020 على الساعة التاسعة مساء حيث واصل المنشط مع ضيوفه استعمال واعتماد تصريحات تم تكذيبها سابقا".

وأضاف نفس البيان أن رئيس اللجنة ندد في المراسلة بما صدر من أحد ضيوف الحصة من تصريحات تشهر وتفتري على أعضاء اللجنة.

وإثر ذلك قامت سلطة الضبط بـ"استدعاء مسؤولة القناة الخاصة 'بور تي في' لمقرها حيث ألزمتها بتقديم اعتذار باسم قناتها للجنة الخبراء ورئيسها كما أكد لها رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية والمعايير المهنية".

كما تم الاتصال، يضيف البيان بـ"مسؤول 'قناة الشروق' بعد أن واصلت هي أيضا استعمالها لتلك التصريحات التي تم تكذيبها وتوظيف ذلك كمرجعية في نقاشاتها المختلفة أثناء تناول موضوع مسودة الدستور"، حيث طلب من مسؤول القناة هو أيضا عدم توظيف هذه التصريحات.

وكان رئيس لجنة الخبراء البروفيسور أحمد لعرابة، قد قرر مقاضاة الدكتور فارس مسدور بسبب "المساس بشرفه" خلال نقاش تلفزيوني عبر قناة "بور تي في" يوم 9 جوان الماضي.