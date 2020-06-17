بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 11268 حالة مؤكدة، منها 121 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء.

وسجلت ولاية سطيف رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بـ23 حالة ما يجعلها أكثر الولايات تأثرا بالفيروس خلال الفترة الأخيرة.

إجماليا تبقى البليدة (1410) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1245) ثم سطيف (811).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1410 (+7)

الجزائر: 1245 (+10)

سطيف: 811 (+23)

وهران: 694 (+5)

قسنطينة 510 (+3)

عين الدفلى: 416 (+2)

تيبازة: 377 (+3)

ورقلة: 325 (+3)

بجاية: 321 (+0)

تلمسان: 308 (+0)

المدية: 259 (+3)

برج بوعريريج: 237 (+1)

تيارت: 218 (+4)

أم البواقي: 216 (+0)

عنابة: 210 (+0)

باتنة: 199 (+3)

الجلفة: 198 (+2)

المسيلة: 195 (+3)

تيزي وزو: 189 (+3)

خنشلة: 173 (+1)

بشار: 172 (+01)

معـسكر: 170 (+2)

سكيكدة: 162 (+1)

بسكرة: 155 (+0)

الأغواط: 155 (+2)

بومرداس: 151 (+0)

أدرار: 148 (+2)

الوادي: 133 (+3)

البويرة: 129 (+2)

عين تموشنت: 124 (+2)

غرداية: 116 (+2)

مستغانم: 111 (+4)

تبسة: 110 (+4)

سيدي بلعباس: 105 (+3)

سوق أهراس: 95 (+3)

تيسمسيلت: 94 (+0)

ميلة: 94 (+2)

جيجل: 85 (+2)

الشلف: 76 (+3)

نعامة: 71 (+2)

قالمة: 70 (+0)

غليزان: 63 (+3)

البيض: 58 (+0)

الطارف: 45 (+0)

تمنراست: 22 (+3)

سعيدة: 18 (+0)

تندوف: 14 (+0)

إليزي: 11 (+0)