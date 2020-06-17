شرع المجمع الرياضي البترولي ومولودية الجزائر في التفاوض من أجل التوصل إلى "توحيد" الناديين الموسم المقبل الذي يصادف الذكرى المئوية "للعميد"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب نفس المصدر، من المتوقع أن ينشط النادي الجديد خلال موسم 2020-2021 بشعار مولودية الجزائر، موضحا بأن الهدف الأسمى لهذه العملية هو "إعادة لم شمل العائلة الكبيرة للمولودية" وهو ما يشكل "أمل الجميع".

وكانت الشركة الوطنية للمحروقات --سوناطراك-- قد انسحبت في شهر جوان 2008 من مولودية الجزائر، لتؤسس جمعيتها الرياضية، المجمع البترولي، مع تسليم شعار النادي العريق لوزارة الشباب والرياضة.

وقد احتفظ المجمع البترولي الذي أضحى تحت قبعة شركة سوناطراك بـ13 فرعا رياضيا، باستثناء كرة القدم التي أسندت لجمعية "المولودية".

ويضيف نفس المصدر أن الهدف الآخر لهذه العملية هو وضع حد "للصراعات الداخلية"، موضحا بأن النادي سيبقى ممولا من طرف سوناطراك.