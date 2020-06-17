أكد وسط ميدان المنتخب الجزائري لكرة القدم، اسماعيل بن ناصر، أنه يشعر "بالارتياح" في صفوف ناديه الايطالي، أي سي ميلان، على الرغم من العروض التي تلقاها مؤخرا من بعض الأندية الأوروبية الكبيرة.

وأوضح بن ناصر في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" قائلا "لا أعلم شيئا عن مستقبلي.. تقتصر مهمتي على إعطاء كل شيء على أرضية الميدان. أعمل من أجل ميلان وخدمته".

وأضاف "تركيزي في الوقت الحالي منصب على نادي ميلان وأنا أشعر بالارتياح.. أما بالنسبة لتلك الأخبار فأنا يشرفني اهتمام الأندية الكبرى بي".

ودفع المستوى المميز الذي قدمه لاعب أرسنال السابق خلال هذا الموسم، بالعديد من الأندية الأوروبية العريقة التي ترغب في ضمه، على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانجليزي وريال مدريد الاسباني، خاصة في ظل وجود بند في عقده يتيح لأي ناد التوقيع معه شريطة دفع 50 مليون أورو.

ومع ذلك، فقد تم توضيح أن هذا البند لا يمكن تفعيله إلا في العام القادم, في الوقت الذي يفكر فيه لاعب "الخضر" في إعطاء كل ما لديه مع "الروسونيري".

وانتقل بن ناصر (22 سنة) إلى الميلان في أوت 2019 قادما من إيمبولي، حيث دفع النادي اللومباردي قرابة 16 مليون أورو للحصول على خدمات بطل إفريقيا مع منتخب الجزائر.