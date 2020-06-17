هاجم رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله مسودة تعديل الدستور المعروضة للنقاش، مضيفا أن التيار التغريبي العلماني يسيطر على لجنة الخبراء التي تم تعيينها لإعداد المشروع برئاسة أحمد لعرابة.

واتهم جاب الله خلال بث مباشر على صفحته في الفايسبوك السلطة بـ"التلاعب" بمطالب الشعب التي عبر عنها خلال حراك 22 فيفري 2019، كما استنكر استبعاد التيار الإسلامي والوطني من لجنة الخبراء، معتبرا أن تواجد بعض الأفراد من هذا التيار داخل اللجنة غير مؤثر في ظل سيطرة شبه كلية للتيار العلماني.

وحسب جاب الله فإن اللجنة لم تأتي بدستور كامل بل قامت بتعديلات على دستور 2016، معتبرا أن الإضافات التي حملتها مسودة تعديل الدستور الحالية أسوأ من "السم" الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف جاب الله أنه سجل 154 مأخذا جوهريا عن المسودة الدستورية تتعارض تعارضا صارخا مع دين وتاريخ وتطلعات الشعب الجزائري وتهدد السيادة الوطنية.

وختم جاب الله بالتأكيد على أن المشروع المقدم من لجنة لعرابة يشكل خطرا حقيقيا على دين الأمة ووحدة الشعب، معتبرا أنه المسودة تحمل تآمرا على اللغة العربية لصالح الفرنسية.