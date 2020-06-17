منعت الحكومة رسميا استعمال حليب الأكياس المدعم من قبل كل المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم.



وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد تم تعديل المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري 2001 .



وحسب نص المادة 3 مكرر، فإنه يمنع منعا باتا إعادة توجيه أو استعمال مسحوق الحليب المدعم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو الألبان ومشتقاتها.



كما تم منع استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من قبل كل عون اقتصادي لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي و المطاعم.