قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، تعرضت مؤخرا إلى مناورة "عنيفة للغاية" من قبل الفرقاطات التركية.

وأضافت الوزارة "بينما كانت الفرقاطة الفرنسية تسعى لتحديد هوية سفينة شحن يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، تدخلت الفرقاطات التركية وأضاءت ثلاث مرات برادار التحكم في إطلاق النار".

وأكدت في بيان، أن ذلك "عدوانيا للغاية". وأفادت بأنها تنوي شجب السلوك الذي وصفته بـ"الخطير جدا" خلال اجتماع التحالف يوم 17 جوان.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية قد قال إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي - "ألا يدفن رأسه في الرمال" فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، متهما البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف.