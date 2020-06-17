فاز مانشستر سيتي 3-صفر على أرسنال أمام مدرجات خالية باستاد الاتحاد يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة رقم 28 للدوري الإنغليزي الممتاز لكرة القدم بعد عودة النشاط عقب التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.



وسجل ثلاثية مانشستر سيتي رحيم سترلينغ (47) وكيفن دي بروين (51) وفيل فودين (91)، ليرفع السيتي بتلك النتيجة رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 40 نقطة في المركز التاسع.



وجاء الهدف الاول بعدما فشل ديفيد لويز مدافع أرسنال البديل في التعامل مع تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء ليعطي سترلينغ فرصة الانفراد بالحارس، وارتكب اللاعب البرازيلي خطأ آخر تسبب في هدف سيتي الثاني.



ونجح رياض محرز في تجاوز لويز وانطلق داخل المنطقة ووضع مدافع تشيلسي السابق يده على ظهر اللاعب الجزائري. وقرر الحكم أنطوني تيلور أن لويز تسبب في إسقاط محرز أرضا، ليحتسب ركلة جزاء ويطرد المدافع البرازيلي.



وسجل كيفن دي بروين بثقة من علامة الجزاء ولم يبد سيتي مهددا في أي وقت أمام منافس يلعب بعشرة لاعبين.



واضطر سيتي أيضا إنهاء المباراة بعشرة لاعبين عندما خرج المدافع الإسباني إيريك جارسيا محمولا على محفة بعد اصطدامه بحارس مرمى فريقه إيدرسون. ولم ينجح سيتي في استبدال جارسيا بعدما أجرى المدرب بيب جوارديولا كل التغييرات الخمسة المتاحة.



وأكد فريق غوارديولا الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع حين سدد سيرجيو أجويرو في القائم بعد تبادل سلس للكرة مع سترلينج، وتابع البديل فيل فودن الكرة المرتدة في المرمى.