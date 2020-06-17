أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيالي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه من الضروري تطوير شبكة السكك الحديدية بصفة متوازية مع تطوير شبكة الطرقات لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني.



وفي مداخلته امام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، التي جرت مساء الاربعاء، برئاسة رئيس اللجنة طارق تريدي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قال شيالي أن “تطوير النمو يمر بنمو الطرقات و وسائل النقل”.



وأضاف الوزير أن شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرقات يجب أن تكون متكاملة فيما بينها سواء من حيث الإنجاز أو من حيث ربطها لمختلف مناطق الوطن وهذا لخدمة اقتصاد وتنمية متجانسين.



من جهة أخرى، وبخصوص إعادة تقييم المشاريع، أوضح الوزير أنه في بعض الحالات تكون الدراسات التقنية في غير محلها، لكن في حالات أخرى يتم تقييم المشاريع بأقل تقدير للاستفادة من الموافقة، لكن، يتم مراجعة التقديرات مع مرحلة الإنجاز لأن المعطيات الأولية لا تتناسب مع الواقع، ما أدى الى تفاقم مسألة إعادة التقييم.