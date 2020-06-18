أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال" عن انقطاع التزود بالمياه الشروب في خمس بلديات بين السبت والاثنين المقبلين.

وجاء في بيان الشركة اليوم "تسبب تسرب جد هام في أحد القنوات الرئيسية لنقل المياه في تدفق المياه إلى بعض السكنات الواقعة في طريق العجائب السبع في ولاية الجزائر، ما استلزم تدخل عاجل لفرق سيال من أجل القيام بإصلاح هذه القناة".

وأضاف "سيتم تدخل فرق سيال على مرحلتين. تشرع المرحلة الأولى يوم السبت 20 جوان 2020 انطلاقا من الساعة 23:00 والتي ستستمر 24 ساعة، تتمثل في إنجاز أشغال إصلاح لهذه القناة. المرحلة الثانية تنطلق مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال، المبرمجة يوم الأحد 21 جوان 2020 على الساعة 23:00، وتدوم 24 ساعة، إلى غاية الاثنين 22 جوان 2020 على الساعة 23:00 والمتمثلة في تعبئة الخزانات و تحسين الضغط في شبكات التوزيع".

"لهذا الغرض تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال – زبائنها عن انقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب من يوم السبت 20 جوان 2020 ابتداء من الساعة 23:00 صباحًا إلى يوم الاثنين 22 جوان 2020 على الساعة 23:00، على مستوى أحياء البلديات التالية:

• بلدية واد قريش: (حي جنان حسان، حي 64 مسكن، حي "مناخ فرنسا"، حي فونتان فراش، حي ديار الكهف، حي طارق بن زياد، حي السكوطو نادال، والجهة السفلى من فري فالون).

• بلدية باب الواد: (شارع العقيد لطفي، شارع رابح بيصاص، شارع عبد القادر عبدون، شارع سعيد تواتي).

• بلدية القصبة: (شارع محمد طالب، وزارة الدفاع الوطني، مستشفى أيت إيدير وشارع الدكتور بن تامي).

• بلدية بولوغين: (طريق دازي، شارع آكلي راحم، أحمد وائل، شارع مهدي بن تومرت، شارع أرزقي ياسف).

• بلدية الجزائر الوسطى: (الإخوة بيليلي، عبد العزيز موزاوي، الإخوة بن ناصر، سفنجة، عين زبوجة، اللؤلؤة، فرانتز فانون، مسار العجائب السبعة، يحي فرادي، طريق بويان، 118 شارع كريم بلقاسم، فندق الأوراسي، حي العمال، طريق سيدي براهيم، طريق أكنوش، مبنى السكن الجوي).

وأشارت شركة سيال لزبائنها القاطنين بالبلديات المتأثرة بهذا الانقطاع أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا خلال ليلة الاثنين 22 جوان 2020، إلى الثلاثاء 23 جوان 2020، لتستقر كليا خلال يوم الثلاثاء 23 جوان 2020.

تسخر شركة سيال شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).