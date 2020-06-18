توصلت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي لمدة ثماني سنوات إضافية إلى غاية 2027 ، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لمجمع سوناطراك.

وجاء في البيان "تعلن كل من الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز عن توصلهما إلى اتفاق على ملحق لعقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الموقع بتاريخ الثالث من شهر مارس 1997، ويتعلق الملحق بتجديد هذا العقد لمدة ثماني سنوات أخرى إلى غاية عام 2027".

كما اتفق الطرفان على "إمكانية تمديد هذا العقد مرة أخرى لمدة عامين آخرين"، يضيف نفس المصدر.

ويتضمن الاتفاق أيضا زيادة في كمية الغاز التي تم التعاقد عليها بنسبة 20 بالمائة بداية من عام 2025 "وذلك لتأمين الاستجابة للارتفاع المتوقع للاستهلاك في هذه السوق الاستراتيجية "، يوضح ذات البيان.

وأشارت الشركة الوطنية للمحروقات إلى أن هذا الاتفاق سيمكنها من "تعزيز مكانتها كمزود رئيسي لتونس بالغاز الطبيعي في سوق تتميز بالتنافسية الشديدة"، كما سيسمح للشركة التونسية للكهرباء والغاز من تأمين حاجياتها من الغاز".