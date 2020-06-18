أفاد بيان لنقابة تقنيي الصيانة للخطوط الجوية الجزائرية، أن مديرية الصيانة اتخذت قرارات مخالفة تماما لما تمخض عن اجتماع 14 جوان المخصص لاجراءات استئناف العمل والذي أفرز عن عدة قرارات لصالح العمال.

حسب نفس الوثيقة، التي تحوز "الخبر" نسخة منها، جرى اجتماع يوم 14 جوان بين ممثلي النقابة وادارة مديرية الصيانة، تم الاتفاق خلاله على سبيل المثال الابقاء على العمال الذي لا يحوزون على وسائل نقل شخصية في عطلة استثنائية.

غير أنه يوم 16 جوان أعلمت مديرية الصيانة الشريك الاجتماعي، أنه جرى اجتماع جمع مسؤولي مختلف مديريات الشركة، تقرر خلاله تحويل العطل الاستثنائية الى عطل مسبقة وهو عكس ما تم مناقشته في اجتماع 14 جوان.

كما افاد بيان النقابة، أنه سيتم استدعاء النساء الحوامل واللواتي تتكفلن برعاية أطفالهن لمباشرة العمل، كما ستطلب العمال الذين لا يتوفرون على وسائل النقل للالتحاق بمناصب عملهم. وختم البيان "في حال ما تم ترسيم هذه القرارات، عبر تعليمة رسمية، يجب السهر على أن تكون مطابقة للمرسوم التنفيذي الذي حدد شروط الرفع الجزئي لاجراءات الحجر المتخذ من قبل الوزير الأول بعد موافقة رئيس الجمهورية".