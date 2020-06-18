بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، برقية إلى العاهل المغربي محمد السادس، بعد إجراءه لعملية جراحية، حسبما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

وجاء في برقية الرئيس تبون، "تلقيت ببالغ الارتياح و الاطمئنان نجاح العملية الجراحية، التي أجريتموها، وليسعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله، داعيا المولى أن يسبغ عليكم نعمة الصحة وأن يمدكم بالشفاء العاجل، ويحفظكم من كل مكروه".

وأضاف في ذات البرقية، "تقبلوا جلالة الملك بقبول تمنياتي الخالصة بالشفاء العاجل، مع مودتي واحترامي و تقديري لكم".