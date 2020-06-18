تم صباح اليوم الخميس، تحت إشراف والي ولاية عنابة، مرفوقا بالسلطات الولائية والأمنية ترحيل 107 مواطنا قدموا من الجمهورية التونسية كانوا قد خضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأفادت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية عنابة على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه قد تم ترحيل بكل من المؤسستين الفندقيتين "الماجستيك" 19 شخصا و"ريم الجميل" 88 شخصا بمدينة عنابة في ظروف جيدة، حيث تم توفير 07 وسائل النقل للتكفل بإيصالهم إلى ولايات إقاماتهم والبالغ عددها 29 ولاية.

وأشارت ذات المصالح، أنه يبقى 48 شخصا يخضعون للحجر الصحي بفندق "الماجستيك" قدموا يوم 08 جوان 2020 إلى غاية انقضاء فترة الحجر 14 يوما