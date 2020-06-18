تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، وحدة ديرة ، 60 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، من إنقاذ عاملين ردما تحت التراب بداخل خندق بعمق 2 أمتار، وتحويلهما نحو العيادة متعددة الخدمات بلذات البلدية.

وحسب عبدات يوسف الملازم الأول ورئيس خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة قطاع ديرة من أجل إنقاذ وإخراج شخصين يبلغان من العمر 62 و68 سنة ردما تحت التراب بأحد الخنادق المخصصة لتمرير شبكة الصرف الصحي بالمدرسة الابتدائية عبد القرفي شلالي الواقعة بوسط البلدية ، وقد تم تحويلهما نحو عيادة متعددة الخدمات ببلدية ديرة.