نظم الجزائريون العالقون في اسبانيا، صبيحة اليوم، احتجاجا أمام قنصلية الجزائر في أليكانت، للمطالبة بترحيلهم في أقرب وقت ووضع حد لمعاناتهم التي تدوم منذ أربعة أشهر كاملة.

تنقل العشرات من العالقين إلى مقر القنصلية واشتكوا حالتهم الاجتماعية المزرية بعد أن تقطعت بهم السبل ونفاذ الأموال لديهم، مما دفع البعض منهم إلى اللجوء للتسول أو بيع بعض المواد على الرصيف لكسب بعض الأموال. كان من بين المحتجين مرضى ومعاقين عبروا عن تذمرهم من تجاهل السلطات الجزائرية لنداءات الإغاثة للترحيل بالنظر لقرب المسافة مع الجزائر وسهولة تنظيم رحلات بحرية في وقت قياسي عكس برمجة رحلات طويلة نحو تركيا.

وكشف أحد المحتجين لـ"الخبر" أن بعض الجزائريين يبيتون في العراء وفي حديقة ساحة أمريكا بسبب عجزهم على دفع تكاليف جراء غرفة في فندق أو شقة.