سجلت الجزائر ارتفاعا طفيفا في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، حسب آخر إحصائية كشف عنها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة بالجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس.

وبلغ عدد الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12 حالة، وهو رقم لم تسجله الجزائر منذ مدة طويلة، ما جعل عدد الوفيات الإجمالي يبلغ 811 حالة.

وعرف عدد الإصابات اليومية استقرار بتسجيل 117 حالة جديدة، رفعت العدد الإجمالي إلى 11385 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر أواخر شهر فيفري الماضي.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغت 8078 بعد تسجيل 135 حالة شفاء جديدة.

من جهة أخرى، عرف عدد الحالات المتواجدة في العناية المركزة ارتفاعا، بعد أن بلغ 54 حالة اليوم مقارنة بـ41 في اليوم السابق.