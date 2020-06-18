بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 11385 حالة مؤكدة، منها 117 في الـ24 ساعة الأخيرة حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة على موقعها الالكتروني اليوم الخميس.

وتبقى ولايات البليدة، الجزائر وسطيف تسجل أكبر الحالات الجديدة، ما يجعلها الأكثر تضررا من الجائحة.

إجماليا تبقى البليدة (1428) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1261) ثم سطيف (832).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1428 (+18)

الجزائر: 1261 (+16)

سطيف: 832 (+21)

وهران: 697 (+3)

قسنطينة 513 (+3)

عين الدفلى: 416 (+0)

تيبازة: 377 (+0)

ورقلة: 327 (+2)

بجاية: 323 (+2)

تلمسان: 311 (+3)

المدية: 259 (+0)

برج بوعريريج: 237 (+0)

تيارت: 221 (+3)

أم البواقي: 218 (+2)

عنابة: 212 (+2)

باتنة: 201 (+2)

الجلفة: 199 (+1)

المسيلة: 195 (+0)

تيزي وزو: 191 (+2)

خنشلة: 174 (+1)

معـسكر: 173 (+3)

بشار: 172 (+0)

سكيكدة: 162 (+0)

الأغواط: 157 (+2)

بسكرة: 156 (+1)

بومرداس: 151 (+0)

أدرار: 150 (+2)

الوادي: 135 (+2)

البويرة: 131 (+2)

عين تموشنت: 126 (+2)

غرداية: 118 (+2)

مستغانم: 113 (+2)

تبسة: 111 (+1)

سيدي بلعباس: 107 (+2)

سوق أهراس: 97 (+2)

ميلة: 96 (+2)

تيسمسيلت: 94 (+0)

جيجل: 87 (+2)

الشلف: 76 (+0)

قالمة: 73 (+3)

نعامة: 71 (+0)

غليزان: 64 (+1)

البيض: 60 (+2)

الطارف: 45 (+0)

تمنراست: 24 (+2)

سعيدة: 19 (+1)

تندوف: 14 (+0)

إليزي: 11 (+0)