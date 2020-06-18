قالت خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة، اليوم الخميس، أنّ مصالحها للوحدة الثانوية بذائرة لخزائرة مُرفقة بالوحدة الرئيسية، تدخلت أمس في حريق مهول، شبّ بالمكان المسمى مشتة بئرعيسى، داخل حقل لمحصول القمح الصلب القائم، خلّف خسائر في المحاصيل وإصابة شخصين اثنين يبلغان 37 سنة و40 سنة بحروق، اقتضت إسعافهما بعين المكان قبل نقلهما إلى المستشفى.

وأحصت مصالح الحماية المدنية في الحريق، التهام ألسنة اللهب لما لا يقل عن 56هكتارا من محصول القمح الصلب القائم، وهكتارا واحدا شعيرا، بالإضافة إلى 14 هكتار حصيدة و1730 حزمة تبن، واحتراق شاحنة من نوع "فوتون" محملة بـ30 قنطار قمح .

وأكدت المصادر نفسها، بأنّ مصالح الإطفاء تمكنت من حماية حماية مساحة معتبرة من القمح الصلب واللين، قُدرت بـ200 هكتار، ومنازل ريفية وأشجار مختلفة. موضحة بأنّها سخّرت للتدخل بإطفاء الحريق، 05 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية، 03شاحنات و03جرارات تابعة لمصالح البلدية، مع مساهمة 20 مواطنا في عملية الإطفاء التي دامت نحو خمس ساعات، كما قالت.