استيقظ صباح اليوم سكان بلدية الزبربر بـ60 كلم غرب مقر ولاية البويرة، على وقع خبر وفاة رجل في العقد الثامن من عمره على يد حفيده.

وحسب ما تحصلت "الخبر" عليه من مصادر محلية فإن الجاني صاحب العقد الثالث مضطرب عقليا، وكثير الانفعال، كما سبق وأن اعتدى على عمته، وأضافوا أنه وفي غياب الحركة مساء أمس، ودخول الجاني في غيبوبة هستيرية صاحبها استلامه لآلة الرفش مقدما بها ضربة قوية على مستوى رأس الضحية، حيث فقد الوعي، ليفقد بعدها الحياة.

هذا وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الحادثة.