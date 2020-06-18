أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال في تيبازة بإيداع ممرض متقاعد من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالداموس الحبس المؤقت، على اثر إقدامه على إجراء عملية ختان لطفل في سن الخامسة مما تسبب له في مضاعفات صحية خطيرة استدعت تدخل مديرية الصحة والسكان بتيبازة للتكفل به صحيا.

حيثيات القضية تعود إلى أول أمس الثلاثاء الماضي، عندما أجرى الممرض الذي مضى على تقاعده من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالداموس أقصى غرب ولاية تيبازة 6 سنوات عملية ختان لطفل في الخامسة من العمر، مما تسبب له في مضاعفات صحية خطيرة ونزيف دموي حاد استدعى نقله من طرف والده إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الصحية المذكورة لتلقي العلاج.

وبعد إبلاغ مصالح الأمن بالواقعة تدخلت وفتحت تحقيق في القضية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، ليتم تقديم المعني أمام النيابة اليوم حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.

وأشار مصدر مطلع أن المعني كان يجري عمليات ختان للأطفال بمنازلهم بطريقة تقليدية ودون القيام بالتحاليل الضرورية، رغم منع هذا النوع من العمليات، يحدث هذا في الوقت الذي منعت وزارة الصحة إجراء عمليات الختان حتى بالمستشفيات بسبب تفشي وباء كورونا.

من جهتها، تدخلت مديرية الصحة والسكان بولاية تيبازة وقامت بالتكفل صحيا بالطفل الضحية، حيث أشار مصدر استشفائي أن حالته مستقرة.