عاد الظهير الأيمن الجزائري، يوسف عطال، إلى تدريبات ناديه نيس الفرنسي اليوم الخميس، عقب ثلاثة أيام من الفحوصات الطبية تحسبا للاستعدادات التي تسبق الموسم الجديد، بعد ابتعاده عن الميادين لعدة أشهر بسبب إصابة في الركبة، حسب ما أورده النادي المنتمي إلى الرابطة الأولى الفرنسية لكرة القدم.

فبعدما أصيب على مستوى الغضروف في ديسمبر 2019 أمام ميتز، عاد عطال إلى أجواء التدريبات مجددا، وعلى غرار بقية زملائه، مر اللاعب الجزائري عبر العديد من الورشات، يقول النادي.

كما شارك مواطنه هشام بوداوي في الحصة التدريبية لتشكيلة نيس، حيث أضاف البيان أن "اللاعبين عملوا بجد، فقسموا على مجموعتين احتراما للبروتوكول الصحي، سيما فيما يخص التباعد".

ويعود لاعبو المدرب باتريك فييرا إلى التدريبات غدا الجمعة، دائما عبر مجموعات صغيرة.

وتمكن نيس من افتكاك تأشيرة التأهل إلى منافسة أوروبا ليغ، بفضل احتلاله المرتبة السادسة في ترتيب الرابطة الأولى الفرنسية لموسم 2019-2020 التي تم توقيفها نهائيا من قبل السلطات المحلية بسبب جائحة فيروس كورونا.