كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها اليوم الخميس أنه تم اعتماد أكثر من 1200 جمعية بلدية بعد استيفائها كل الشروط القانونية فيما تتواصل دراسة الطلبات المتبقية ضمن الآجال المحددة.

وأوضح ذات المصدر انه "متابعة للتسهيلات التي أقرتها السلطات العمومية بخصوص إنشاء الجمعيات البلدية ذات الطابع الخيري والتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الحصيلة المسجلة إلى غاية اليوم الخميس 18 جوان 2020 لعملية استقبال ودراسة ملفات الاعتماد عبر كل بلديات الوطن حيث تحصلت في غضون هذا الأسبوع، 1213 جمعية على اعتمادها بعد استيفائها كل الشروط القانونية واستفادتها من التسهيلات المدرجة، فيما تتواصل دراسة الطلبات المتبقية ضمن الآجال المحددة".