انتشلت وحدات حرس السواحل بتنس (55 كلم شمال الشلف) من عرض البحر جثتي شخصين مجهولي الهوية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.



وأوضح المصدر أن "وحدات حرس السواحل انتشلت من عرض الساحل البحري لمدينة تنس جثتي شخصين مجهولي الهوية، الأولى في حدود الساعة السادسة صباحا والثانية على الساعة التاسعة والنصف".



ووفقا لذات المصدر تدخلت وحدات الحماية المدنية لتحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "زيغود يوسف" بتنس.



