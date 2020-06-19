سقوط مميت لسبعينية بڨالمة

رياضة
19 يونيو 2020 () - إ.غمري
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لقيت عجوز في الـ78 من العمر حتفها، في حدود الحادية عشرة من ليلة أمس الخميس، بعدما سقطت من الطابق الثالث لإحدى عمارات رابح شغيب بأعالي مدينة ڨالمة ، حسب الحماية المدنية.

وقال بيان لخلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بالولاية، أنّ الضحية " ب. ع" ، توفيت بعين مكان الحادث، حسب معاينة طبيب الحماية المدنية لها . وقد نقلت جثة الضحية على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقيي، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادثة.

 

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