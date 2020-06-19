بعد تسجيله ثنائية منها هدف رائع ضد فالنسيا في ختام المرحلة 29 من الدوري الإسباني، الخميس، أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن مواطنه كريم بن زيمة "أسكت المنتقدين".

وروض بن زيمة الكرة بشكل مميز بقدمه اليمنى أمام المدافع الشاب هوغو غيامون وراء نقطة الجزاء، ثم أطلقها طائرة صاروخية بيسراه في المقص الأيمن لمرمى الحارس الهولندي يسبر سيليسن، مسجلا الهدف الثالث والأخير لفريقه في الدقائق الأخيرة (3-صفر)، وذلك بعد أن سجل هدفا آخر.

وقال زيدان: "أداؤه كان رائعا، على غرار كامل الفريق، لكن هدفه كان بالغ الروعة".

وتابع: "نعرف أنه يرتاح بقدمه اليسرى، لكن أن يرفع الكرة ويعلقها بهذا الشكل بقدمه اليسرى من دون أن تلمس الأرض، فهذه بصراحة لمسة مهارة معقدة للغاية".

وافتتح بن زيمة التسجيل في الشوط الثاني، ثم عزز الفارق البديل العائد من إصابة ماركو أسينسيو بعد لحظات من دخوله، ومن أول لمسة للكرة إثر تمريرة من الفرنسي فرلاند ميندي.