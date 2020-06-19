أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، أن البلاد سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 18 يونيو، منها 25 حالة في العاصمة بكين.

ويعني هذا رصد ارتفاع طفيف بأعداد الحالات، بالمقارنة مع 28 إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 21 في بكين.

وتقيد السلطات المحلية حركة الناس في العاصمة، وتكثف من الإجراءات الاحترازية الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة تناقل للعدوى.

وسجلت السلطات الصحية أيضا 5 حالات جديدة حاملة للمرض من دون ظهور أعراض، مقارنة مع 8 حالات في اليوم السابق.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

وكانت السلطات الصينية اكتشفت السلطات ، الخميس، آثارا كثيفة لفيروس كورونا في قسم بيع اللحوم والمأكولات البحرية في سوق لبيع الأغذية بالجملة في بكين، وفق ما أفاد مسؤولون، وتشتبه السلطات في أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة من العوامل التي تسهم في تلوث السوق بالفيروس.

ويأتي التقرير الأولي في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الصينية عودة ظهور حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الأسبوع الماضي والتي ارتبطت بسوق شينفادي للمأكولات الذي يضم مخازن ومنصات بيع على مساحة شاسعة.

وقال وو تشون يوو، خبير علم الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة يومية، الخميس، إن أغلب المرضى الذين يعملون في سوق شينفادي كانوا من العاملين في قسم المأكولات البحرية، يليهم من يعملون في أقسام لحوم الأبقار والأغنام، وأضاف أن العاملين في قسم المأكولات البحرية ظهرت عليهم الأعراض قبل غيرهم.